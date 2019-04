Samp, Giampaolo: "Ridimensionati dal ko ma per l'Europa non è finita"

Fonte: Sampdoria.it

La Sampdoria perde 3-0 al “Dall’Ara” di Bologna e complica in maniera quasi irrimediabile la corsa al sogno europeo. Mastica amaro Marco Giampaolo che al termine della sfida con i rossoblù emiliani sintetizza così la prova dei blucerchiati: «Questa sconfitta ci ridimensiona. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, nel secondo abbiamo subito due gol su palla inattiva e su un infortunio del portiere che hanno rotto la situazione di equilibrio: il Bologna ha meritato senza ombra di dubbio, ma abbiamo subito i classici gol della domenica».

Europa. Il tecnico doriano non cerca alibi, ma fatica a commentare i gol subiti dalla Samp. «Non ci sono stati margini per rientrare in partita se non con Ekdal – conclude Giampaolo -. C’eravamo sul piano della reattività e dell’attenzione ma anche nella ripresa avremmo dovuto giocare come nella prima frazione. L’obiettivo Europa ce lo siamo dato noi per alzare l’asticella, ma non è ancora finita: si può ancora giocare per raggiungerlo. Dobbiamo essere bravi a ripartire e aprirci un nuovo varco attraverso il lavoro. Con la Lazio è una gara da dentro o fuori: l’ultima per coltivare ambizioni»