Samp, Ranieri: "Gli alti e bassi li hanno tutti. Mancata un po' di fortuna, ma reagiremo"

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla così a Sky Sport dopo la pesante sconfitta interna "Sicuramente reagiremo, a Torino avevamo vinto, oggi abbiamo perso. Sappiamo che gli alti e bassi ci sono, per noi come per gli altri, e non bisogna mai mollare. Serve forse più determinazione e, sembra sciocco dirlo, anche un pizzico di fortuna in più".