© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo le ultime notizie riportate da Sky, per Marco Sau è finita l'avventura al Cagliari: fatta per il suo arrivo alla Sampdoria, che lo prenderà in prestito secco. Contestualmente, via Dawid Kownacki, che passa al Fortuna Dusseldorf con la stessa formula ma lasciando ai tedeschi il diritto di riscatto, dopo le pressioni fatte sul club per lasciare il Doria.