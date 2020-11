Sampdoria, Bereszynski amaro: "Siamo più forti di quel che abbiamo dimostrato oggi"

Ai microfoni di Samp TV, Bartosz Bereszynski ha commentato la sconfitta subita dalla sua Sampdoria alla Sardegna Arena contro il Cagliari: “Tredici anni senza vittoria in questo stadio non ci stanno. Oggi ci siamo detti che volevamo prendere punti, volevamo vincere ma abbiamo sbagliato troppo. Il cartellino rosso per Augello ci sta. Il rigore però non c’era per me ma l’arbitro ha deciso così e dobbiamo rispettare questa sua scelta. Abbiamo iniziato il secondo tempo e dopo un minuto fischi un fallo così. Siamo più forti di quel che abbiamo mostrato oggi. Partite così le dobbiamo vincere, perché secondo me abbiamo una squadra migliore ma abbiamo sbagliato troppo. Proprio perché abbiamo sbagliato, dopo 35 minuti ci siamo trovati con un giocatore in meno e poi non è stato facile. Il Cagliari ha grandi giocatori davanti e hanno creato tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Ora dobbiamo ripartire bene tra due settimane e prendere punti con il Bologna in casa”.