Sampdoria su Brian Rodriguez. L'agente: "Sto facendo di tutto per portarlo in Europa"

Paul Brian Rodríguez Bravo, attaccante in forza ai Los Angeles FC e nel giro della nazionale uruguaiana, è un obiettivo per il mercato della Sampdoria. A tal proposito, Sampdorianews.net ha contattato in esclusiva Pablo Bentancur, agente che ne cura gli interessi: "Sto facendo di tutto per portarlo in Europa, in particolare in Italia, è un campione. Mi ricorda Ruben Sosa, ex Inter Lazio, in versione moderna. Piace da morire anche alla Sampdoria", le sue parole.