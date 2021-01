Cagliari, anche Brian Rodríguez per l'attacco. Si lavora sul giocare del Los Angeles

Il Cagliari valuta Brian Rodríguez per il proprio attacco: il 20enne uruguaiano gioca in MLS, a Los Angeles per l'esattezza, ma potrebbe tornare d'attualità per l'attacco dei sardi secondo quanto rivela Sky.