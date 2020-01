Sandro dopo la rescissione: "Genoa, perché ti sei comportato così?"

Il centrocampista brasiliano Sandro ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di Globoesporte. Dopo avere rescisso il contratto col Genoa, il centrocampista classe '89 è in attesa dell'offerta giusta per ricominciare: "Sono aperto a qualsiasi proposta - ha detto -. Sono in Europa da 10 anni ormai, se la proposta arriverà dal Brasile sarò felice di tornare e dimostrare che sono ancora un giocatore di ottimo livello. Voglio firmare per una squadra in cui giocare in maniera serena".

Sandro aveva col Genoa un altro anno e mezzo di contratto. Ma in estate la società rossoblù l'ha messo ai margini e dopo mesi di tribuna ecco la decisione di rescindere il contratto: "In estate i direttori sono venuti e mi hanno detto di cercare un club. Mi dissero che non avrei più fatto parte dei loro piani. Era però già verso la fine della finestra di calciomercato e non ho accettato alcune proposte. Volevano che me ne andassi, ma non ne valeva la pena perché avevo altri due anni di contratto e quindi gli dissi che non sarei andato via. Nel frattempo, però, sono passati i giocatori e mi è stata detta sempre la stessa cosa, cioè che non avrei giocato, e quindi alla fine abbiamo concordato la rescissione. Non so perché il Genoa si sia comportato così nei miei confronti, è stato tutto molto strano".