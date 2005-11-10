Atalanta, Sarri: "
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Filippo Davide Di Santo
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ieri alle 18:40Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
20.10.2026 18:40Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri sulla seconda gara di Conference League contro l'Ajax
TUTTOmercatoWEB
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18:40 – Maurizio Sarri presenta così la gara valida per la UEFA Conference League in programma domani contro l'Ajax. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta.
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