Sarri confessa: "Mi aspettavo di più dai cambi". Il riferimento è a Pasalic e Scamacca

Mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio ottenuto con il Frosinone: 4-4 il risultato finale del match, valido per l'ottava giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro, tra le varie dichiarazioni, ha confessato che si sarebbe aspettato di più dai cambi, rispetto a quello che i vari Pasalic e Scamacca (il terzo cambio è stato Bernasconi per Bellanova al 28', dopo l'infortunio di quest'ultimo) hanno effettivamente poi offerto in campo. Di seguito le parole in merito dell'allenatore dell'Atalanta.

L'analisi di Sarri

Cosa ne pensa della gara?

"Siamo delusi perché per noi era una partita piena di difficoltà per tutta una serie di ragioni. La partita era difficile a prescindere, in più ci abbiamo messo un gol regalato dopo 40 secondi dove la squadra però poco dopo ha reagito. Sul 4-3 se avessimo avuto qualche lucidità potevamo anche chiuderla: mi aspettavo di più dai cambi. Visto il momento che attraversiamo non è un risultato da buttare: capisco la delusione del pubblico, come siamo delusi noi. La nostra è una situazione però ha visto anche un tifo che ci ha sostenuto sempre".

Cosa manca per avere continuità?

"Noi abbiamo cercato di stare diretti con la palla. Con questo tipo di avversaria è difficile fare una partita più serena".

Come vede la squadra ad oggi?

"Un'Atalanta che si ritrova sotto in questa battaglia e continua a combattere non mi sembra un gruppo da riprendere. Oggi abbiamo delle problematiche che stiamo pagando sotto tutti i punti di vista".