© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Napoli spesso Maurizio Sarri veniva criticato per il numero limitato di giocatori che utilizzava. Il tecnico aveva il suo undici di titolare e solo in caso di emergenza deragliava dal quel binario. A Torino, invece, la realtà è completamente cambiata. In nove gare disputate, sette di Serie A e due di Champions League, alla guida dei bianconeri sono già 22 i calciatori utilizzati. Sono rimasti finora fuori solo (al netto dei lungodegenti Perin e Pjaca oltre all'escluso Mandzukic) il terzo portiere Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani e il giovane terzino classe 1998 Pietro Beruatto.