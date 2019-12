© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Udinese, Maurizio Sarri ha parlato di Luca Gotti, allenatore dei friulani che il tecnico della Juventus conosce molto bene: "Luca è un ragazzo straordinario. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di lavorare al Chelsea insieme a lui e a Zola, due persone che ci hanno dato tanto. Senza di loro, il percorso in Inghilterra non sarebbe stato lo stesso. Sono contento che abbia avuto questa possibilità, che a quanto pare lui non vorrebbe. Ha una testa particolare, è di un'intelligenza spiccata".