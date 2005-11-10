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Sassuolo, Aquilani: "Il Frosinone ha messo più temperamento e cattiveria nel voler vincere"

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Stefano Martini
autore
Stefano Martini
ieri alle 23:28Serie A
16.10.2026 23:28Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A margine della sfida dello stirpe contro il Sassuolo parlerà il tecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

22.43 - A breve l'inizio della conferenza stampa.
23.20 inizia la conferenza. Mister ha dato un'identità chiara al Sassuolo ma stasera non si è visto. Quanto è dipeso dal Frosinone? Dopo stasera giocherà Turati?
"Credo che fare un'analisi non è semplicissimo, il Froisnone ha messo qualcosina in più sul temperamento e sul voler vincere le palle sporche. Gli errori condizionano l'andamento della gara, noi però proviamo sempre a fare quello in cui crediamo. Se col Frosinone non pareggi il furore diventa difficile. Chiaro che gli errori indirizzano la gara. Oggi non posso dire che cambio il portiere perchè ha sbagliato. E' ovvio che deve cambiare questa attitudine ma lui sa di dover migliorare"

Mister Alvini concede in difesa l'uno contro uno. Avete sbagliato tanto sotto porta?
"Sapevamo che il Frosinone concede e che va uno contro uno a tutto campo. Se ripartono lo fanno forte con giocatori che fanno male perchè hanno la cattiveria per incidere. Noi potevamo essere piu cinici e cattivi davanti la porta. Siamo bellini ma con questo ci fai poco"

Mister forse Muric ha esagerato nelle situazioni?
"Muric a volte va oltre quello che è il suo compito ma oggi non abbiamo perso per colpa sua. Quando dico di giocare con coraggio non parlo di fare il tunnel in area ma di voler la palla per farla uscire. Oggi siamo stati leggeri"

Mister Alvini e Aquilani saliti dalla B come il Frosinone che gioca con 9 undicesimi. Si è ridotto il gap tra A e B?
"Sono giocatori bravi, a volte quando hai il nome dai meno peso ad alcune cose ma il Frosinone ha giocatori forti e ben allenati"

Mister ci parla di Bakola?
"Ragazzo arrivato a gennaio, mi ha dimostrato fin da subito di poter competere con gli altri. Deve crescere perchè oggi sul primo gol ha sbagliato, mi aspetto una crescita importante perchè ha un grande potenziale"

Adzic come sta?
"Sta bene, è un giocatore sul quale punto molto, oggi i cambi mi hanno portato a fare altre scelte."

23.28 terminata la conferenza di Aquilani

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