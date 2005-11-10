Sassuolo-Milan, Amorim: "In Aquilani vedo una piccola influenza di Roberto De Zerbi"
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Gaetano Mocciaro
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10.10.2026 16:15Serie A
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Nel corso della conferenza stampa pre-Sassuolo, Ruben Amorim ha parlato del suo omologo Alberto Aquilani che ha in comune col portoghese l'esperienza allo Sporting CP:
"Lo ricordo. Lo ricordo non solo dallo Sporting. So che ha giocato per Jorge Jesus, abbiamo parlato di questo. Ricordo che era molto intelligente. Posso vedere che è molto moderno nell'approccio. Posso vedere anche una piccola influenza di Roberto De Zerbi, nella sua gestione dei centrali. Vogliono avere il possesso della palla ma sono molto intelligenti nel decidere quando devono pressare. Penso che avrà un grande futuro nel calcio".
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