Sassuolo, niente ritorno a Londra per Boga: il Chelsea ha deciso di non riscattarlo

vedi letture

Jérémie Boga non tornerà al Chelsea. Il club londinese, scrive il tabloid 'The Guardian', ha deciso di non esercitare la clausola di riacquisto presente nell'accordo col Sassuolo lasciando quindi il calciatore nelle mani della società neroverde.

Il Chelsea avrebbe potuto riscattare Boga per 13 milioni di sterline (14.5 milioni di euro), ma ha deciso di non farlo ed è questa una buona notizia per il Sassuolo, con Carnevali che proprio nelle ultime ore ha dichiarato di voler trattenere il calciatore un'altra stagione. Non sarà facile: in Italia ci sono tanti club interessati, soprattutto il Napoli che intravede in lui l'erede di José Callejon, calciatore in scadenza che non rinnoverà il contratto.