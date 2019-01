Sassuolo, per la difesa spunta l'idea Lucioni del Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo come noto è alla ricerca di un difensore per rinforzare il pacchetto arretrato di mister De Zerbi. Ed il nome nuovo, secondo Sky Sport, è quello di Fabio Lucioni, giocatore attualmente in forza al Lecce che proprio De Zerbi starebbe caldeggiando dopo la comune esperienza al Benevento.