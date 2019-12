Sassuolo-Perugia, le formazioni ufficiali: tanto turnover per De Zerbi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al via la seconda giornata del IV turno di Coppa Italia, che ieri ha visto Cremonese, Genoa e Fiorentina staccare il pass per gli ottavi.

Alle 15:00 in campo Sassuolo-Perugia, prima delle tre gare odierne. Mister De Zerbi opta quest’oggi per il 4-3-2-1, di fatto confermando la formazione annunciata in conferenza stampa: tanto turnover per i neroverdi. Risponde mister Oddo con un modulo speculare, e subito una novità, Fulignati tra i pali: per il resto nessuna grossa variazione rispetto a quanto preventivabile alla vigilia.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-3-2-1) Russo; Muldur, Piccinini, Peluso, Tripaldelli; Mazzitelli, Obiang, Bourabia; Duncan, Traorè; Raspadori

Perugia (4-3-2-1): Fulignati; Mazzocchi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Nicolussi Caviglia, Carraro, Balic; Fernandes, Capone; Falcinelli.