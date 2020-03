Scambio social tra Juve e Lione: "Ci vediamo presto, sarà una grande partita"

C'è tanta voglia di grande calcio in giro per l'Europa. La Juventus, rispondendo ad un messaggio di vicinanza del Lione, prossimo avversario in Champions League (l'andata degli ottavi di finale è terminata 1-0 in favore dei transalpini) ha infatti ringraziato e dato appuntamento il prima possibile in campo: "Ci vediamo presto. Sarà una grande partita e non vediamo l’ora!".