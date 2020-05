Scetticismo a Barcellona dopo le frasi di Ausilio su Lautaro: "Puntiamo su Ansu Fati e Trincao"

"O i soldi della clausola rescissoria o Lautaro Martinez resta con noi". Sono le parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio che nella serata di ieri s'è così espresso sulla possibilità di una cessione del 'Toro' argentino nella prossima finestra di calciomercato. Almeno ufficialmente, il club nerazzurro non vuole prendere in considerazione contropartite tecniche e chiede 111 milioni di euro per la cessione dell'ex Racing.

Le parole di Ausilio hanno avuto grande eco in Spagna nelle ultime ore. E tra i tifosi, nessuno crede che Lautaro possa davvero valere questa cifra. Per capire il sentiment dei tifosi blaugrana, abbiamo spulciato i commenti presenti sotto l'articolo che riporta le parole di Ausilio di 'Sport' e 'Mundo Deportivo', i due principali giornali sportivi catalani.

"Ha 23 anni e segna come una seconda punta e un centrocampista offensivo. Segna, ma non così tanto. Perché non puntare su Ansu Fati e Trincão?", scrive un tifoso. In tanti puntano l'accento sugli errori che sta commettendo la dirigenza del Barça in tante trattative e anche in questa. Mentre c'è chi mette in evidenza i già tanti attaccanti in rosa: "Abbiamo Dembele, Trincao, Suarez, Braithwaite, Griezman e Ansu Fati, oltre a Messi che può giocare dove vuole. Perché non pensiamo agli altri reparti?"-

Il possibile passaggio di Lautaro a Barcellona è grande tema di discussione, ma nessuno è convinto che a 111 milioni di euro sia un acquisto da fare perché - e questo è il pensiero che va per la maggiore - è un buon giocatore al prezzo di un crack mondiale.