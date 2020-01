© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter passa in vantaggio al San Paolo contro il Napoli. Una scivolata di Di Lorenzo permette a Lukaku di partire in campo aperto per almeno 60 metri e di rompere l'equilibrio. Perfetta la progressione dell'attaccante belga, che arriva al limite dell'area, va via a Hysaj col doppio passo e batte Meret.

Clicca qui per la diretta testuale di Napoli-Inter