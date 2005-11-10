Una sconfitta preventivabile. Magari chi se ne deve accorgere, se ne è accorto

Al di là del fatto che ogni sconfitta del Milan sembra generare nell'ambiente la fine del mondo, ci sono degli spunti che vanno razionalmente raccolti da quanto accaduto a Bournemouth: la prestazione non è certamente accettabile, ma la sconfitta, in sé per sé, era abbastanza preventivabile considerando chi è sceso in campo.

ROSA CORTA

Amorim ha scelto di fare turnover e non è una decisione errata considerando le tante partite in programma in campionato, tra cui il derby tra una settimana, e la possibilità di recuperare senza troppi problemi in classifica in Europa League. Il punto è con chi fare turnover. La rosa del Milan, infatti, oltre ad essere abbastanza corta numericamente, è anche piuttosto scadente in qualità, soprattutto nelle alternative ai titolari. Basti pensare che il Milan non ha grandi rincalzi in difesa, non li ha a centrocampo e non ha una alternativa credibile a Goncalo Ramos in attacco.

IL MILAN E IL MERCATO

Ecco perché, già da gennaio, il club dovrà essere bravo ad aiutare Amorim nel rinforzare la profondità della rosa. Ci vorrà tempo affinché essa diventi affidabile in gran parte degli uomini a disposizione, ma gli errori fatti in estate - dal mancato acquisto di un difensore centrale al solo Ramos davanti passando per la conferma di Estupinan e Loftus-Cheek - non devono essere più ripetuti. Solo sistemati.