Segnali di vero Berardi: ora sette gare per il salto di qualità

Due gol in tre giorni e due prove finalmente convincenti a tutto tondo: il gol alla Lazio conferma che il periodo di Domenico Berardi è molto positivo, il modo in cui la rete di oggi è arrivata, lo certifica. Dopo la bella prova, e il gol, contro il Chievo, pur partendo dalla panchina l'attaccante cosentino ha dimostrato di essere in palla, di essere pronto, di essere letale. Il sinistro affilato con cui ha trafitto Strakosha è una dimostrazione di freddezza e tecnica, due caratteristiche che difficilmente si trovano abbinate in giocatori del Sassuolo, con tutto il rispetto.

E ora una grande occasione: con il Sassuolo fuori da qualsiasi tipo di discorso di classifica, troppo lontano dalla zona Europa e con un bel margine su quella salvezza, il finale di stagione dei neroverdi deve essere forzatamente consacrato alla messa in mostra dei migliori talenti a disposizione di De Zerbi. Che è stato bravo nell'inserire Boga e che ora dovrà esserlo nel motivare a dovere il suo attaccante più talentuoso. Per inseguire quel salto di qualità, in termini di continuità in particolare, che non gli è mai riuscito nei tre anni e mezzo di Serie A fino ad ora giocati.

