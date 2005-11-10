I segreti del bilancio del Milan: costi e cessioni, tanti soldi in giro. Ma in futuro...

È stato reso noto il bilancio per l'annata 2025-2026 del Milan. Ecco alcuni punti salienti:

- Il bilancio consolidato del Milan al 30 giugno 2026 si è chiuso con una perdita di 23,7 milioni di euro

- vi è la conferma del versamento da 53 milioni di euro effettuato da RedBird in vista di un futuro aumento di capitale.

- La campagna trasferimenti 2025/26 ha comportato investimenti per 241,7 milioni di euro, tra i quali quello per Gonçalo Ramos per 73,1 milioni, Christopher Nkunku, per 37,9 milioni, Ardon Jashari, per 35,7 milioni, Samuele Ricci, per 24,8 milioni, Koni De Winter, per 21,4 milioni, e Pervis Estupiñán, per 18,3 milioni.

- Le plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono arrivate a 86,6 milioni di euro, tra cui quella di Malick Thiaw al Newcastle per 34,1 milioni di euro, Theo Hernandez all'Al Hilal per 25 milioni, Alex Jimenez al Bournemouth per 18,5 milioni e Noah Okafor al Leeds per 18 milioni.

- Il patrimonio netto consolidato del Gruppo Milan resta positivo e ammonta a 175,7 milioni di euro al 30 giugno 2026.

Dal punto di vista strettamente sportivo, questo bilancio cambia relativamente le strategie del Milan: si andrà avanti secondo la linea dettata da Gerry Cardinale durante l'ultima estate. L'idea è quella di continuare a rinforzare la squadra anche con profili molto costosi, cercando di non contare più i centesimi come si faceva in passato, ma pensando prima al lato tecnico della questione.