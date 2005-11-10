Serie A, cambia la classifica marcatori: Raimondo al comando, Varela aggancia Malen

La settima giornata di Serie A si chiude con un nuovo capocannoniere: + Antonio Raimondo del Frosinone che con la sua tripletta al Sassuolo approfitta della squalifica di Donyell Malen e lo scavalca in classifica. L'olandese è stato agganciato intanto da Gustavo Varela, autore di una doppietta contro il Cagliari. Questa la classifica marcatori aggiornata:

7 reti: Raimondo (Frosinone)

6 reti: Varela (Monza) e Malen (Roma)

4 reti: Krstovic (Atalanta), Maldini (Cagliari), Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Rabiot (Milan)

3 reti: Douvikas (Como), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Adzic (Sassuolo), Adams (Torino), Ekkelenkamp (Udinese)

2 reti: Baturina, Diao e Paz (Como), Pellegrino (Fiorentina), Calò (Frosinone), Bonny, Carlos Augusto ed Esposito (Inter), Bremer e Zhegrova (Juventus), Isaksen e Noslin (Lazio), Coulibaly e Tiago Gabriel (Lecce), Cisse e Ramos (Milan), Robinson (Monza), Hojlund (Napoli), Romero (Parma), Kone, Pisilli e Soulé (Roma), Berardi e Odenthal (Sassuolo), Kulenovic e Simeone (Torino), Kamara (Udinese), Adams e Hainaut (Venezia)