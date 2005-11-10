Serie A, la classifica aggiornata: la Juve stacca il Napoli e aggancia il Frosinone
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:11Serie A
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25.10.2026 20:11Serie A
Come cambia la graduatoria del massimo campionato italiano dopo il 2-0 dei bianconeri in casa del Lecce nell'ottavo turno.
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La Juventus torna al successo e aggancia in classifica il Frosinone a quota 14 punti, rispettivamente al settimo e al sesto posto. A farne le spese è il Lecce, che resta dunque fermo a quota 9 lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa dell'ultima sfida valida per l'ottava giornata tra Udinese e Milan.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 22 (8 partite giocate)
Lazio 22 (8)
Roma 18 (8)
Como 17 (8)
Milan 15 (7)
Frosinone 14 (8)
Juventus 14 (8)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Napoli 11 (8)
Atalanta 10 (8)
Lecce 9 (8)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Genoa 7 (8)
Udinese 4 (7)
Fiorentina 4 (8)
Parma 4 (8)
Venezia 3 (8)
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