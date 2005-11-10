Serie A, la classifica aggiornata: il Milan raggiunge la Roma ed è in zona Champions
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Giacomo Iacobellis
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ieri alle 22:45Serie A
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25.10.2026 22:45Serie A
Come cambia la graduatoria del massimo campionato italiano dopo la vittoria dei rossoneri di Amorim sul campo dell'Udinese di Runjaic.
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Il Milan espugna Udine per 2-0 nel posticipo dell'ottavo turno di Serie A e aggancia la Roma al terzo posto in classifica, portandosi a quota 18 punti. Bianconeri invece in caduta libera, attualmente penultimi col gruppone di squadre a 4 lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano dopo tutte le gare di questa giornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 22 (8 partite giocate)
Lazio 22 (8)
Roma 18 (8)
Milan 18 (8)
Como 17 (8)
Frosinone 14 (8)
Juventus 14 (8)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Napoli 11 (8)
Atalanta 10 (8)
Lecce 9 (8)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Genoa 7 (8)
Udinese 4 (8)
Fiorentina 4 (8)
Parma 4 (8)
Venezia 3 (8)
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