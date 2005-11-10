Serie A, la classifica aggiornata: il Monza torna a vincere e si allontana dalla zona rossa
Gaetano Mocciaro
Monza devastante nel posticipo del lunedì. I brianzoli travolgono il Cagliari per 4-0 e colgono il secondo successo in campionato. Cadono dopo quasi due mesi i sardi, che restano in una posizione di classifica comunque ben oltre le più rosee aspettative. Questo il quadro aggiornato della 7ª giornata di Serie A:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 19
2. Lazio 19
3. Roma 17
4. Milan 15
5. Como 14
6. Frosinone 13
7. Cagliari 13
8. Juventus 11
9. Napoli 10
10. Atalanta 9
11. Lecce 9
12. Sassuolo 8
13. Monza 7
14. Torino 7
15. Bologna 5
16. Parma 4
17. Udinese 4
18. Genoa 4
19. Fiorentina 4
20. Venezia 3
SERIE A - 7ª GIORNATA
Frosinone - Sassuolo 4-2
9' Calò (F), 15' Berardi (S), 26', 30' e 57' Raimondo (F), 37' Thorstvedt (S)
Venezia - Napoli 1-0
49' Adams
Bologna - Inter 1-3
10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)
Roma - Genoa 2-0
50' Castro, 68' Lulli
Udinese - Lecce 0-3
11' Gaspar, 33' N'Dri, 86' Siebert
Fiorentina - Como 1-3
32' Liberali (C), 63' Paz (C), 42' Pongracic (F), 57' Pongracic (C)
Milan - Atalanta 3-2
24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstovic (A)
Juventus - Lazio 0-3
37' Provstgaard, 66' Isaksen, 88' Dele-Bashiru
Monza - Cagliari 4-0
40' Kouadio, 47' e 79' Varela, 66' Robinson
Parma - Torino
19 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky