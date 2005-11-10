Serie A, la classifica aggiornata: il Monza torna a vincere e si allontana dalla zona rossa

Monza devastante nel posticipo del lunedì. I brianzoli travolgono il Cagliari per 4-0 e colgono il secondo successo in campionato. Cadono dopo quasi due mesi i sardi, che restano in una posizione di classifica comunque ben oltre le più rosee aspettative. Questo il quadro aggiornato della 7ª giornata di Serie A:

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 19

2. Lazio 19

3. Roma 17

4. Milan 15

5. Como 14

6. Frosinone 13

7. Cagliari 13

8. Juventus 11

9. Napoli 10

10. Atalanta 9

11. Lecce 9

12. Sassuolo 8

13. Monza 7

14. Torino 7

15. Bologna 5

16. Parma 4

17. Udinese 4

18. Genoa 4

19. Fiorentina 4

20. Venezia 3

SERIE A - 7ª GIORNATA

Frosinone - Sassuolo 4-2

9' Calò (F), 15' Berardi (S), 26', 30' e 57' Raimondo (F), 37' Thorstvedt (S)

Venezia - Napoli 1-0

49' Adams

Bologna - Inter 1-3

10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)

Roma - Genoa 2-0

50' Castro, 68' Lulli

Udinese - Lecce 0-3

11' Gaspar, 33' N'Dri, 86' Siebert

Fiorentina - Como 1-3

32' Liberali (C), 63' Paz (C), 42' Pongracic (F), 57' Pongracic (C)

Milan - Atalanta 3-2

24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstovic (A)

Juventus - Lazio 0-3

37' Provstgaard, 66' Isaksen, 88' Dele-Bashiru

Monza - Cagliari 4-0

40' Kouadio, 47' e 79' Varela, 66' Robinson

Parma - Torino

19 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky