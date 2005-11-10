Serie A, classifica aggiornata: il pareggio fra Napoli e Roma può far allungare Inter e Lazio in vetta
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Simone Bernabei
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Oggi alle 20:00Serie A
autore Simone Bernabei
24.10.2026 20:00Serie A
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Un punto che serve poco sia al Napoli che alla Roma. Il pareggio scoppiettante, 3-3, andato in scena al Maradona fa felici soprattutto Inter e Lazio che nelle prossime ore potrebbero allungare in vetta alla classifica. Il Napoli resta invece incartato al decimo posto, in attesa delle sfide di domani.
Questa la classifica di Serie A aggiornata:
Inter 19
Lazio 19
Roma 18*
Como 17*
Milan 15
Frosinone 13
Torino 13*
Cagliari 13*
Juventus 11
Napoli 11*
Atalanta 9
Lecce 9
Bologna 8*
Sassuolo 8*
Monza 7*
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Parma 4
Venezia 3
* una partita in più
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