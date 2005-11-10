Serie A, la classifica aggiornata: il Torino aggancia il Napoli. Parma penultimo
Gaetano Mocciaro
Un Torino devastante chiude la 7ª giornata di Serie A. I granata travolgono il Parma al "Tardini" per 0-3 e colgono il secondo successo consecutivo, agganciando così il Napoli. Si mette male per i ducali che con Alberto Gilardino in panchina colgono il secondo ko col medesimo risultato. E restano impantanati in penultima posizione, col Venezia si è pericolosamente avvicinato. Di seguito il quadro completo:
SERIE A - LA CLASSIFICA
1. Inter 19
2. Lazio 19
3. Roma 17
4. Milan 15
5. Como 14
6. Frosinone 13
7. Cagliari 13
8. Juventus 11
9. Napoli 10
10. Torino 10
11. Atalanta 9
12. Lecce 9
13. Sassuolo 8
14. Monza 7
15. Bologna 5
16. Udinese 4
17. Genoa 4
18. Fiorentina 4
19. Parma 4
20. Venezia 3
SERIE A - 7ª GIORNATA
Frosinone - Sassuolo 4-2
9' Calò (F), 15' Berardi (S), 26', 30' e 57' Raimondo (F), 37' Thorstvedt (S)
Venezia - Napoli 1-0
49' Adams
Bologna - Inter 1-3
10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)
Roma - Genoa 2-0
50' Castro, 68' Lulli
Udinese - Lecce 0-3
11' Gaspar, 33' N'Dri, 86' Siebert
Fiorentina - Como 1-3
32' Liberali (C), 63' Paz (C), 42' Pongracic (F), 57' Pongracic (C)
Milan - Atalanta 3-2
24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstovic (A)
Juventus - Lazio 0-3
37' Provstgaard, 66' Isaksen, 88' Dele-Bashiru
Monza - Cagliari 4-0
40' Kouadio, 47' e 79' Varela, 66' Robinson
Parma - Torino 0-3
4' e 69' Simeone, 24' Adams