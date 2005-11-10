Serie A, la classifica aggiornata: il Torino aggancia il Napoli. Parma penultimo

Un Torino devastante chiude la 7ª giornata di Serie A. I granata travolgono il Parma al "Tardini" per 0-3 e colgono il secondo successo consecutivo, agganciando così il Napoli. Si mette male per i ducali che con Alberto Gilardino in panchina colgono il secondo ko col medesimo risultato. E restano impantanati in penultima posizione, col Venezia si è pericolosamente avvicinato. Di seguito il quadro completo:

SERIE A - LA CLASSIFICA

1. Inter 19

2. Lazio 19

3. Roma 17

4. Milan 15

5. Como 14

6. Frosinone 13

7. Cagliari 13

8. Juventus 11

9. Napoli 10

10. Torino 10

11. Atalanta 9

12. Lecce 9

13. Sassuolo 8

14. Monza 7

15. Bologna 5

16. Udinese 4

17. Genoa 4

18. Fiorentina 4

19. Parma 4

20. Venezia 3

SERIE A - 7ª GIORNATA

Frosinone - Sassuolo 4-2

9' Calò (F), 15' Berardi (S), 26', 30' e 57' Raimondo (F), 37' Thorstvedt (S)

Venezia - Napoli 1-0

49' Adams

Bologna - Inter 1-3

10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)

Roma - Genoa 2-0

50' Castro, 68' Lulli

Udinese - Lecce 0-3

11' Gaspar, 33' N'Dri, 86' Siebert

Fiorentina - Como 1-3

32' Liberali (C), 63' Paz (C), 42' Pongracic (F), 57' Pongracic (C)

Milan - Atalanta 3-2

24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstovic (A)

Juventus - Lazio 0-3

37' Provstgaard, 66' Isaksen, 88' Dele-Bashiru

Monza - Cagliari 4-0

40' Kouadio, 47' e 79' Varela, 66' Robinson

Parma - Torino 0-3

4' e 69' Simeone, 24' Adams