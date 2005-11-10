Serie A, la classifica: Inter rocambolesca, agganciata la Lazio in vetta
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:38Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 14:38Serie A
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La clamorosa e rocambolesca vittoria dell'Inter sulla Fiorentina all'ultimo minuto toglie alla Lazio il gusto di vivere alcuni giorni di primato in solitaria. I nerazzurri battono 2-1 i viola e agganciano così la squadra di Gattuso a quota 22, mentre la squadra di Vanoli resta impantanata in zona retrocessione a quota 4.
Questa la classifica aggiornata della Serie A
Inter 22(8)
Lazio 22 (8)
Roma 18 (8)
Como 17 (8)
Milan 15 (7)
Frosinone 13 (7)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Juventus 11 (7)
Napoli 11 (8)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4 (8)
Parma 4 (8)
Venezia 3 (7)
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