Serie A, la classifica: la Lazio si regala la vetta solitaria. Ora l'Inter deve rispondere
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Simone Bernabei
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Oggi alle 22:45Serie A
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24.10.2026 22:45Serie A
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Una notte (almeno) in vetta alla classifica in solitaria. Il sogno della Lazio continua, con la settima vittoria sulle prime otto partite di campionato. Vittima di serata un Parma troppo arrendevole per impensierire la squadra più in forma del campionato che ora aspetta la sfida di domani dell'Inter contro la Fiorentina all'ora di pranzo.
Questa la classifica aggiornata della Serie A
Lazio 22 (8)
Inter 19 (7)
Roma 18 (8)
Como 17 (8)
Milan 15 (7)
Frosinone 13 (7)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Juventus 11 (7)
Napoli 11 (8)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4
Parma 4 (8)
Venezia 3 (7)
Le partite di domani
Inter-Fiorentina ore 12.30
Atalanta-Frosinone ore 15
Genoa-Venezia ore 15
Lecce-Juventus ore 18
Udinese-Milan ore 20.45
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