Serie A, la Flop 11 dopo 7 giornate: Lucca è l'immagine di un Napoli che fatica

Cambiano 6/11 nella Flop 11 di Serie A dopo 7 giornate: in difesa Britschgi, Halhal e Moreno prendono il posto di Schingtienne, Diego Carlos e Ranieri. A centrocampo Fabbian e Gomez prendono il posto di Sohm e Gineitis. Davanti Lucca prende il posto di Adams. Questo il 4-3-3 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:

Lukasz Skorupski (Bologna) 5.30

Sascha Britschgi (Parma) 5.25

Redouane Halhal (Venezia) 5.25

Matías Moreno (Venezia) 5.13

Víctor Valdepeñas (Fiorentina) 5.50

Giovanni Fabbian (Parma) 5.25

Unai Gomez (Udinese) 5.50

Djibril Sow (Genoa) 5.50

Nikola Stulic (Lecce) 5.00

Lorenzo Lucca (Napoli) 5.38

El Bilal Touré (Parma) 5.36