Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente

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Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presenteFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 15:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
20.10.2026 15:23Serie A
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La formazione da incubo della 7ª giornata di Serie A. È l'Udinese la squadra più rappresentata con 3 giocatori, seguono Sassuolo e Atalanta a 2. Un giocatore per Cagliari, Inter, Juventus e Napoli. Palma di peggiore che va al portiere sassolese Muric, suo malgrado decisivo in negativo in due dei quattro gol subiti. Questo il 3-5-2 scelto dalla redazione:
Arijanet Murić (Sassuolo) 4
Thomas Kristensen (Atalanta) 4.5
Relja Obrić (Atalanta) 4.5
Juan Rodriguez (Cagliari) 4.5
Luiz Henrique (Inter) 5
Jakub Piotrowski (Udinese) 5
Nemanja Matic (Sassuolo) 5
Oier Zarraga (Udinese) 5
Leonardo Spinazzola (Napoli) 5
Randal Kolo Muani (Juventus) 4.5
Keinan Davis (Udinese) 5
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