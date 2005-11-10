Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente

Focus TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:23Serie A
20.10.2026 15:23Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La formazione da incubo della 7ª giornata di Serie A. È l'Udinese la squadra più rappresentata con 3 giocatori, seguono Sassuolo e Atalanta a 2. Un giocatore per Cagliari, Inter, Juventus e Napoli. Palma di peggiore che va al portiere sassolese Muric, suo malgrado decisivo in negativo in due dei quattro gol subiti. Questo il 3-5-2 scelto dalla redazione:

Arijanet Murić (Sassuolo) 4

Thomas Kristensen (Atalanta) 4.5
Relja Obrić (Atalanta) 4.5
Juan Rodriguez (Cagliari) 4.5

Luiz Henrique (Inter) 5
Jakub Piotrowski (Udinese) 5
Nemanja Matic (Sassuolo) 5
Oier Zarraga (Udinese) 5
Leonardo Spinazzola (Napoli) 5

Randal Kolo Muani (Juventus) 4.5
Keinan Davis (Udinese) 5

Articoli correlati

Immagine news 1
Raimondo racconta la tripletta: "Il 3° il più bello. Doppia finta sul 2°? Temevo la figura di merda"
Immagine news 2
Raimondo incanta la Serie A e si racconta: "Da piccolo simpatizzavo Napoli, amavo Cavani"
Immagine news 3
Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:30 Serie A
Juve più italiana? Nel mirino c'è la rivelazione Raimondo: Carnevali al lavoro per bloccare il bomber
Immagine news 2
15:26 Serie A
Giudice Sportivo Serie A: a Thuram multa e giallo per simulazione, sanzionato anche Paratici
Immagine news 3
15:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente
Immagine news 4
15:15 Serie A
Lazio, Fabiani: "Facile parlare di Dele-Bashiru e Taylor, soffermiamoci su Floriani"
Immagine news 5
15:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e Stankovic
Immagine news 6
15:00 Serie ATMW
TMWClassifica gol evitati: domina Palmisani, ultimo De Gea, deludente Vicario
Immagine news 7
14:54 Serie ALive TMW
Live TMWChivu: "C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no, non va bene"
Immagine news 8
14:52 Serie ATMW
TMWMilan, la strana gestione di Cisse: 0 minuti dopo la tripletta. Amorim pronto a rilanciarlo
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu: "C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no, non va bene"
Immagine top news n.1 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.2 Fabiani: "Ai tifosi della Lazio chiedo una tregua. L'Olimpico vuoto non mi fa dormire"
Immagine top news n.3 Como, allenamento di vigilia prima dello United: perché era presente anche Pioli
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti non in discussione. Ma ipotesi Pioli traghettatore e per il futuro Inzaghi o Farioli
Immagine top news n.5 Inter, Roma, Napoli e Como: riprendiamoci la Champions
Immagine top news n.6 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.7 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'osservatore Palma: "Inter, Kaua Elias dello Shakhtar ha grandi qualità"
Immagine news Altre Notizie n.2 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Serie A
Immagine box news Serie A Juve più italiana? Nel mirino c'è la rivelazione Raimondo: Carnevali al lavoro per bloccare il bomber
Immagine box news Serie A Giudice Sportivo Serie A: a Thuram multa e giallo per simulazione, sanzionato anche Paratici
Immagine box news Serie A Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente
Immagine box news Serie A Lazio, Fabiani: "Facile parlare di Dele-Bashiru e Taylor, soffermiamoci su Floriani"
Immagine box news Serie A Serie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e Stankovic
Immagine box news Serie A Classifica gol evitati: domina Palmisani, ultimo De Gea, deludente Vicario
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato
Immagine box news Serie B Sampdoria, chi rimane in corsa per la panchina blucerchiata? C'è la pista Mignani
Immagine box news Serie B Sampdoria, dalla risoluzione con la Cremonese allo staff: i problemi per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padrone
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Palermo, tegola Bani: il capitano dovrà operarsi dopo l'infortunio contro il Mantova
Serie C
Immagine box news Serie C Renate in crisi, parla l'ex Foschi: "Dare la colpa solo all'allenatore mi sembra eccessivo"
Immagine box news Serie C Da un anno all'altro: l'ottobre nero di De Luca. Due esoneri dal Picerno in questo mese dell'anno
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche Picerno. Esonerato De Luca
Immagine box news Serie C Picerno-De Luca, ecco la nuova separazione: il tecnico è stato esonerato dal club
Immagine box news Serie C Corini sì, Corini no? Forse decisiva la sfida al Cittadella. Ma il club annulla appuntamenti
Immagine box news Serie C Conte saluta definitivamente il Sorrento: contratto risolto dopo l'esonero. È pronto per la Nocerina
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi