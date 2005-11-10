Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente

La formazione da incubo della 7ª giornata di Serie A. È l'Udinese la squadra più rappresentata con 3 giocatori, seguono Sassuolo e Atalanta a 2. Un giocatore per Cagliari, Inter, Juventus e Napoli. Palma di peggiore che va al portiere sassolese Muric, suo malgrado decisivo in negativo in due dei quattro gol subiti. Questo il 3-5-2 scelto dalla redazione:

Arijanet Murić (Sassuolo) 4

Thomas Kristensen (Atalanta) 4.5

Relja Obrić (Atalanta) 4.5

Juan Rodriguez (Cagliari) 4.5

Luiz Henrique (Inter) 5

Jakub Piotrowski (Udinese) 5

Nemanja Matic (Sassuolo) 5

Oier Zarraga (Udinese) 5

Leonardo Spinazzola (Napoli) 5

Randal Kolo Muani (Juventus) 4.5

Keinan Davis (Udinese) 5