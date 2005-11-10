Serie A, la Flop 20 dopo 7 giornate: Stulic ha la peggior media. Parma, la più rappresentata

Nikola Stulic è il giocatore dalla peggior media voto di Serie A dopo 7 giornate. Migliora la sua media Skorupski, che deteneva il poco ambito primato con l'attaccante del Lecce. Il Parma è la squadra più rappresentata con 4 giocatori; seguono Fiorentina e Venezia a 3; Lecce e Udinese a 2; Atalanta, Bologna, Genoa, Juventus, Napoli e Sassuolo a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Nikola Stulic (Lecce) 5.00 (4)

2. Matías Moreno (Venezia) 5.13 (4)

3. Redouane Halhal (Venezia) 5.25 (4)

4. Sascha Britschgi (Parma) 5.25 (4)

5. Giovanni Fabbian (Parma) 5.25 (4)

6. Lukasz Skorupski (Bologna) 5.30 (5)

7. Diego Carlos (Parma) 5.30 (5)

8. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.36 (7)

9. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.36 (7)

10. El Bilal Touré (Parma) 5.36 (7)

11. Luca Ranieri (Fiorentina) 5.38 (4)

12. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.38 (4)

13. Willem Geubbels (Lecce) 5.38 (4)

14. Randal Kolo Muani (Juventus) 5.42 (6)

15. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)

16. David de Gea (Fiorentina) 5.50 (7)

17. Alessandro Marcandalli (Genoa) 5.50 (7)

18. Unai Gómez (Udinese) 5.50 (6)

19. Joël Schingtienne (Venezia) 5.50 (6)

20. Jonathan Rowe (Atalanta, Bologna) 5.50 (5)