Serie A, i risultati del 1° turno (in attesa dei recuperi): il Milan non sbaglia, Roma spuntata

vedi letture

Il Milan chiude con un successo il weekend di Serie A, grazie ad una doppietta di Ibrahimovic, in grado di stendere il Bologna a San Siro: per la formazione di Pioli un gol per tempo e un ottimo abbrivio di stagione considerando anche le molte assenze ed un Tonali ancora non perfettamente amalgamato nella rosa rossonera. Alla luce di questo successo, i rossoneri raggiungono in vetta Juve e Napoli, ieri vittoriose nelle sfide con Sampdoria e Parma. Di seguito i risultati del primo tempo di Serie A, in attesa dei recuperi che verranno giocatori il 30 settembre:

Sabato 19 settembre

Fiorentina-Torino 1-0

(78' Castrovilli)

Hellas Verona-Roma 0-0

Domenica 20 settembre

Parma-Napoli 0-2

(64' Mertens, 77' Insigne)

Genoa-Crotone 4-1

(7′ Destro (G), 9′ Pandev (G), 28′ Rivière (C), 34' Zappacosta (G), 75′ (G))

Sassuolo-Cagliari 1-1

(77' Simeone (C), 87' Bourabia (S))

Juventus-Sampdoria 3-0

(13' Kulusevski, 79' Bonucci, 88' Ronaldo)

Lunedì 21 settembre

Milan-Bologna 2-0

(35', 51' rig. Ibrahimovic)