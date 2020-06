Serie A, il consiglio di Lega di oggi conferma: nuova stagione verso il via il 12 settembre

Nessuna decisione definitiva, ma la Serie A viaggia verso il 12 settembre come data d’inizio del prossimo campionato. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il consiglio di Lega svolto quest’oggi e rinviato a domani per trattare gli altri temi (campionati Primavera e questione contratti su tutti) ha ribadito questa intenzione. Per ufficializzare la nuova data, però, bisogna attendere il comitato esecutivo UEFA in programma mercoledì.