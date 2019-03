Serie A, live dai campi - Inter, seduta facoltativa: Nainggolan c'è, Icardi no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni, nonostante i tanti assenti per gli impegni delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Gasperini alla squadra, Gomez e compagni riprenderanno gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia domani (martedì) con una seduta pomeridiana. In attesa del rientro di tutti i tredici nazionali, mister Gasperini continuerà a preparare la prossima partita che vedrà i nerazzurri saranno di scena sul campo del Parma domenica 31 marzo alle 12.30.

BOLOGNA

Due giorni liberi per i rossoblù di Mihajlovic: i ragazzi riprenderanno domani, con una seduta a porte aperte alle 15 a Casteldebole, la preparazione alla gara con il Sassuolo di domenica 31.

CAGLIARI

Nuovo allenamento questa mattina per i rossoblù ad Asseminello, in vista della gara di venerdì sera sul campo del Chievo. La prima parte della seduta è stata svolta in palestra, con piani di lavoro individuali. A seguire, la squadra è stata impegnata in una serie di circuiti tecnici e torelli. Quindi, partite a tre squadre a pressione su campo ridotto. Lavoro personalizzato per Kiril Despodov e Lucas Castro. Anche domani il Cagliari sosterrà una seduta di allenamento mattutina.

CHIEVOVERONA

Seduta pomeridiana di allenamento a Veronello per i gialloblù, che stanno preparando la sfida al Cagliari. La partita contro i rossoblù è in programma venerdì 229 marzo alle 20.30 allo stadio Bentegodi. Questo il programma svolto: lavori di forza, tattica, torneo. Da domani la squadra si allenerà a porte chiuse.

EMPOLI

Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al Castellani; domani mattina nuova seduta in vista di Juventus-Empoli.

FIORENTINA

Nel bel mezzo della sosta, la Fiorentina ha avuto a disposizione una giornata di pausa per ricaricare le pile. Nel weekend, infatti, l'aspetta un impegno importante contro il Torino di Walter Mazzarri.

FROSINONE

Ultimo giorno di riposo per il Frosinone che riprenderà gli allenamenti domani alle ore 15.

INTER

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi non era presente oggi ad Appiano Gentile per l'allenamento facoltativo nel primo giorno della settimana. Presente alla Pinetina, invece, Radja Nainggolan: seduta in solitaria per il centrocampista belga con l'obiettivo di accelerare il recupero dal problema al polpaccio e provare a esserci contro la Lazio nel match in programma domenica sera a San Siro.

JUVENTUS

Dopo la sosta per gli impegni con le Nazionali, inizia la settimana di lavoro per i bianconeri, che cominciano a preparare un intenso finale di stagione, tra un campionato da blindare e un cammino in Champions League da proseguire. Al JTC, agli ordini di Massimiliano Allegri, si ritrovano i bianconeri non convocati con le rispettive Selezioni, che verranno poi raggiunti, tra mercoledì e giovedì, dal resto del gruppo. Il prossimo impegno all'orizzonte è sabato, quando la Juve ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium (fischio d'inizio ore 18:00).

LAZIO

Domani la Lazio si ritroverà a Formello per iniziare a preparare il prossimo impegno che domenica prossima vedrà i biancocelesti affrontare in trasferta l’Inter nella 29ª giornata di campionato. La formazione di mister Simone Inzaghi, in particolare, domani si ritroverà al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:30.

MILAN

Dopo il weekend di riposo concesso da Mister Gattuso, sono riprese le attività a Milanello. I rossoneri sono tornati al lavoro sempre a ranghi ridotti, in attesa degli ultimi impegni degli undici nazionali. La prima parte del riscaldamento è stata svolta interamente in palestra. Alle 15.45, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, la squadra ha proseguito la fase aerobica con dei giri di campo a ritmo variabile. Dopodiché spazio a dei torelli a tema per poi curare la tecnica, composta da alcune esercitazioni utilizzando i cinesini. Nel frattempo i portieri hanno effettuato un lavoro specifico agli ordini del preparatore Valerio Fiori prima di riunirsi al gruppo per giocare una serie di partitelle su campo ridotto in chiusura di sessione.

NAPOLI

Il Napoli riprenderà domani pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri hanno lavorato nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 31 marzo con Roma-Napoli, 29esima giornata di Serie A (ore 15).

PARMA

La squadra di Roberto D'Aversa riprenderà la preparazione nella giornata di domani.

ROMA

Ultimo giorno di riposo per la Roma di Claudio Ranieri. Nonostante questo, De Rossi, Kolarov, Manolas, Pellegrini, Pastore e Ünder hanno continuano a lavorare per recuperare il prima possibile dai loro problemi fisici, dividendosi tra palestra e lavoro individuale sul campo. Terapie per El Shaarawy e Florenzi, con il Faraone che domani svolgerà degli accertamenti per il problema al polpaccio sinistro. La ripresa per il gruppo è fissata per domani alle ore 11 e sia Ünder e Kolarov rientreranno in gruppo.

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata all’opera e lo ha fatto con tre blucerchiati in più. Vid Belec, Omar Colley e Karol Linetty sono già rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e si sono allenati con i compagni nella seduta pomeridiana sul campo 2 del “Mugnaini”. Alla ripresa dopo il weekend di riposo Marco Giampaolo e staff hanno potuto contare inoltre su Gastón Ramírez e Riccardo Saponara, che hanno lavorato con i compagni in una sessione prevalentemente tecnica. Tra i disponibili non c’era Manolo Gabbiadini, alle prese con il leggero stato febbrile e tenuto precauzionalmente a riposo. Sul fronte dell’infermeria Edgar Barreto prosegue il proprio iter di recupero agonistico mentre Gianluca Caprari, concluso la sua settimana di ritiro personalizzato a Domodossola con il riabilitatore Umberto Borino, proseguirà da domani, martedì, il percorso post-infortunio a Bogliasco, dove la squadra si allenerà nel pomeriggio.

TORINO

UDINESE

Riprende la preparazione dei bianconeri in vista della delicata sfida di sabato contro il Genoa. L’attivazione fisica è stata svolta, come di consueto, alle 14:20 nella palestra della Dacia Arena. I giocatori si sono poi spostati sui campi esterni del Bruseschi per continuare la fase di riscaldamento con un lavoro aerobico e con esercizi di attivazione tecnica. La prima parte del lavoro ha infine previsto esercitazioni di giro palla intervallate da allunghi e mobilità articolare. Parte centrale e più consistente della seduta, i lavori di possesso palla 8 contro 8 su campo a diverse dimensioni. I principi allenati in questo esercizio sono stati infine applicati alle partite 9 contro 9 sulla metà campo. A chiudere la giornata un interval training aerobico per tutti i partecipanti alla seduta.