Serie A, live dai campi - Udinese, D'Alessandro prova il recupero lampo

© foto di Federico De Luca

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni dopo la sosta delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.06 - In vista della gara di domenica (ore 12,30) a Parma, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Zapata, rientrato ieri sera dalla nazionale, ha svolto parte della seduta col gruppo e parte da solo. Varnier ha proseguito con il programma personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA PARMA - Duvan Zapata è a rischio panchina, ma Gasperini non ha altre defezioni, se non il lungodegente Marco Varnier.

BOLOGNA

18.00 - Oggi un’altra seduta pomeridiana: riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per i ragazzi di Mihajlovic. Rientrato a Bologna Erick Pulgar, che ha svolto un lavoro differenziato, in serata arriverà al centro tecnico anche Giancarlo Gonzalez. Differenziato anche per Federico Santander.

IN OTTICA SASSUOLO - Federico Santander sembra difficilmente recuperabile, possibile che anche Erick Pulgar e Giancarlo Gonzalez vengano risparmiati.

CAGLIARI

13.42 - Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Bentegodi contro il Chievo.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Laverbe, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Deiola.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Despodov, Thereau.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Out Leonardo Pavoletti per squalifica e il lungodegente Lucas Castro. Tutti gli altri sono a disposizione di Maran.

CHIEVOVERONA

17.27 - Attraverso il proprio sito ufficiale, il ChievoVerona ha reso noti i propri convocati per la sfida al Cagliari di domani sera. Come da attese, rimangono fuori dalla lista Schelotto, Seculin e Tomovic, mentre rientra Rigoni.

Portieri: Caprile, Semper, Sorrentino.

Difensori: Andreolli, Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Frey, Jaroszynski, Rossettini.

Centrocampisti: Diousse, Giaccherini, Hetemaj, Kiyine, Piazon, Rigoni.

Attaccanti: Djordjevic, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.

IN OTTICA CAGLIARI - Ancora out Nenad Tomovic, Andrea Seculin e Matias Schelotto. Rientra Nicola Rigoni per alcune noie muscolari.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

19.28 - Primo allenamento per i giallazzurri al Mancini Park Hotel, la squadra di mister Baroni ha svolto nel pomeriggio dopo il consueto riscaldamento esercitazioni tecnico – tattiche e a chiudere una partitella a campo ridotto. E’ tornato in gruppo Pinamonti, mentre Gori dopo le terapie ha svolto un lavoro differenziato in campo. Domani pomeriggio nuova seduta di allenamento a Roma.

IN OTTICA SPAL - Fuori Edoardo Goldaniga per squalifica, Mirko Gori per infortunio. Sembra invece recuperabile Andrea Pinamonti, oggi in gruppo.

GENOA

15.13 - Prove tattiche sul terreno di gioco inframmezzate da lavori atletici orchestrati dai preparatori. E un lavoro sotto l’aspetto mentale dopo il ritorno dei nazionali (a esclusione di Sanabria): questo il menù degli allenamenti di oggi a Pegli.

IN OTTICA UDINESE - Per la sfida di Udine Prandelli recupera tutti ad eccezione di Oscar Hiljemark, fuori fino a fine stagione.

INTER

14.32 - Aggiornamento sulle condizioni di Lautaro Martinez direttamente dall'Inter<, che ha emesso poco fa un report medico: "Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l'Argentina e il Marocco. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l'attaccante argentino in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima".

IN OTTICA LAZIO - Oltre a Stefan De Vrij, anche Lautaro Martinez salta la sfida alla Lazio per distrazione muscolare. Già finita la stagione di Sime Vrsaljiko, in dubbio Radja Nainggolan per le solite noie fisiche.

JUVENTUS

15.17 - Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di oggi; in campo con la squadra Mattia De Sciglio, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira; fisioterapia per Cristiano Ronaldo.

IN OTTICA EMPOLI - Lunga la lista indisponibili per Allegri: Andrea Barzagli, vicino al rientro, ma anche Cristiano Ronaldo, Cuadrado e Douglas Costa.

LAZIO

18.50 - Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, composto da torelli alternati ad esercitazioni atletiche, i biancocelesti hanno svolto un'ampia fase tattica in vista del match di domenica prossima con l'Inter. Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.

IN OTTICA INTER - Solo due dubbi: il lungodegente Jordan Lukaku e il dubbio Stefan Radu.

MILAN

16.40 - In apertura i rossoneri sono stati impegnati in una sessione di video-analisi, prima di scendere in campo (centrale) per iniziare il riscaldamento attraverso una serie di torelli seguiti da alcuni allunghi. La seduta è proseguita con la squadra divisa in due parti: la prima ha svolto esercitazioni tattiche sui movimenti difensivi; la seconda esercizi sulla rapidità utilizzando gli ostacoli bassi e i cinesini. Dopodiché spazio a una serie di partitelle su campo ridotto. Poi il gruppo si è riunito per il lavoro tattico con due formazioni schierate a tutto campo. Consueta partitella finale prima di rientrare negli spogliatoi.

IN OTTICA SAMPDORIA - Giacomo Bonaventura rimane l'unico assente certo per la sfida di Genova, mentre sono da valutare le condizioni di Ricardo Rodriguez dopo il problema con la Svizzera.

NAPOLI

15.27 - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Sono rientrati tutti i Nazionali tranne Koulibaly che, come da programma, tornerà domani in gruppo. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito torello e lavoro atletico con l'utilizzo di ostacoli bassi. Chiusura con partita a campo grande con le 4 porte piccole. Insigne e Fabian hanno svolto lavoro completo con il gruppo. Differenziato per Chiriches.

IN OTTICA ROMA - Ancora fuori causa Faouzi Ghoulam e David Ospina, come loro anche Raul Albiol, Amadou Diawara e Vlad Chiriches. Squalificato Piotr Zielinski, per Ancelotti scelte quasi obbligate.

PARMA

18.03 - Sono arrivate una buona notizia ed una cattiva dall'ultimo allenamento del Parma a Collecchio. La buona notizia riguarda Antonino Barillà, che già ieri aveva lavorato parzialmente in gruppo: oggi, l'ex Trapani si è infatti aggregato pienamente ai compagni. La brutta notizia riguarda invece Jonathan Biabiany, che, come fa sapere il Parma, ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro: per il calciatore sono in corso accertamenti diagnostici e clinici ma si teme uno stop non indifferente. Infine, lo sloveno Leo Stulac ha continuato a svolgere allenamento personalizzato (parmalive.com).

IN OTTICA ATALANTA - Fuori causa Jonathan Biabiany e Leo Stulac, Antonino Barillà dovrebbe rientrare tra i convocati anche se difficilmente D'Aversa lo rischierà.

ROMA

15.40 - Continua la marcia di avvicinamento verso Roma-Napoli a Trigoria. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra ha svolto lavoro atletico per poi svolgere un focus tattico. Dzeko e Schick hanno svolto una seduta di recupero dopo gli impegni in Nazionale. Kolarov e De Rossi hanno svolto parte dell’allenamento in modo individuale e parte in gruppo. Per Santon individuale programmato. Manolas, Pellegrini e Pastore si sono limitati a svolgere individuale in campo. Le loro condizioni, come quella di De Rossi, continueranno a essere monitorate giorno per giorno. Infine, terapie per Florenzi ed El Shaarawy (vocegiallorossa.it).

IN OTTICA NAPOLI - Tornano a disposizione Daniele De Rossi e Cengiz Under, due ottime notizie per Ranieri. Sicuramente fuori invece Javier Pastore, Alessandro Florenzi e Stephan El Shaarawy.

SAMPDORIA

19.05 - Dopo una riunione video, la seduta – riscaldamento ed esercitazioni per lo sviluppo tecnico-tattico – si è svolta sul campo 1 sempre sotto gli sguardi attenti dei direttori Walter Sabatini e del ds Carlo Osti, riferisce il sito ufficiale. In vista della gara di sabato sera, vengono monitorate con attenzione le condizioni dei tre nazionali rientrati a Genova con differenti problematiche fisiche. In mattinata si è rivisto al Poggio Bartosz Bereszynski che ha svolto singole esercitazioni rigenerative tra palestra e campo. Doppia sessione terapica e fisioterapica per Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, quest’ultimo impegnato anche in un lavoro specifico in piscina. Gianluca Caprari prosegue sul campo il proprio recupero agonistico abbinando lavoro atletico a percorsi tecnici rieducativi. Per Edgar Barreto, invece, un’altra giornata tra terapie, fisioterapia e palestra.

IN OTTICA MILAN - Fuori Edgar Barreto, Gianluca Caprari, Ronaldo Vieira, Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal: tutti difficilmente recuperabili per la sfida ai rossoneri.

SASSUOLO

19.05 - Prosegue la preparazione dei neroverdi in vista del derby di domenica in casa del Bologna. Allo Stadio Ricci la squadra ha svolto attivazione, giochi di posizione, possessi palla, sviluppo manovra e partitella finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Domenico Berardi e Alfred Duncan.

IN OTTICA BOLOGNA - Rischia la panchina Domenico Berardi che non è al meglio e anche oggi si è allenato in differenziato. Ai box Adjapong, Brignola e Magnanelli, così come Alfred Duncan.

SPAL

19.12 - Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri che proseguono la preparazione in vista del match di domenica contro il Frosinone. In mattinata i ragazzi di mister Semplici hanno sostenuto un lavoro di forza in palestra, passando successivamente ad esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. La seduta pomeridiana è stata invece dedicata a partitelle a tema. Rientrato dopo gli impegni con la Nazionale algerina, Mohamed Fares ha svolto un programma differenziato. Reduce dalle gare con il Senegal, Alfred Gomis rientrerà in gruppo nella giornata di domani.

IN OTTICA -

TORINO

16.55 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica a Firenze contro la Fiorentina. Walter Mazzarri ha fatto svolgere alla squadra alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a ranghi misti alla quale ha preso parte anche Vitalie Damascan, che ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il ritiro della sua Nazionale. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano al Filadelfia.

IN OTTICA FIORENTINA - Out il giovane bomber Vincenzo Millico, ma soprattutto Ola Aina e Nicolas Nkoulou, entrambi squalificati dopo il brutto ko interno contro il Bologna.