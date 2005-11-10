Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 6 giornate: come hanno chiuso Cuesta e Stroppa

Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 6 giornate: come hanno chiuso Cuesta e StroppaFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Gian Piero Gasperini si mantiene miglior allenatore di Serie A per media voto. Guadagna una posizione Gattuso, +2 per Pisacane mentre Alvini scende dal podio. Carlos Cuesta ha chiuso a 5.70 mentre Giovanni Stroppa, esonerato in giornata, chiude con un deludente 5.25
1. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.92 (6)
2. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.75 (6)
3. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.67 (6)
4. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.67 (6)
5. Cesc Fàbregas (Como) 6.58 (6)
6. Cristian Chivu (Inter) 6.50 (6)
7. Ruben Amorim (Milan) 6.33 (6)
8. Alberto Aquilani (Sassuolo) 6.25 (6)
9. Paolo Vanoli (Fiorentina, dalla 4ª giornata) 6.17 (3)
10. Luciano Spalletti (Juventus) 6.10 (5)
11. Massimiliano Allegri (Napoli) 6.00 (6)
12. Ignazio Abate (Torino) 6.00 (6)
13. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 6.00 (2)
14. Kosta Runjaic (Udinese) 5.83 (6)
15. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.75 (6)
16. Daniele De Rossi (Genoa) 5.75 (6)
17. Ivan Juric (Monza) 5.75 (6)
18. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.75 (6)
19. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)
20. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)
21. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)
22. Alberto Gilardino (Parma, dalla 6ª giornata) 5.00 (1)
23. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)