Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 7 giornate: sprofondo Spalletti e Allegri

Inizia come meglio non potrebbe Davide Nicola sulla panchina del Venezia. E il suo 7.5 lo colloca subito al primo posto della classifica di rendimento degli allenatori di Serie A. Perde sei posizioni Luciano Spalletti che scende dal 10° al 16° posto, Allegri ne perde 3, dall'11° al 14°. Gilardino non riesce a ingranare, due partite e due 5 in pagella. Stroppa chiude la sua esperienza al Venezia con un 5.25.

1. Davide Nicola (Venezia, dalla 7ª giornata) 7.50 (1)

2. Gian Piero Gasperini (Roma) 7.00 (7)

3. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.86 (7)

4. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.86 (7)

5. Cesc Fàbregas (Como) 6.71 (7)

6. Cristian Chivu (Inter) 6.57 (7)

7. Ruben Amorim (Milan) 6.43 (7)

8. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.36 (7)

9. Ignazio Abate (Torino) 6.14 (7)

10. Ivan Juric (Monza) 6.07 (7)

11. Alberto Aquilani (Sassuolo) 6.07 (7)

12. Paolo Vanoli (Fiorentina, dalla 4ª giornata) 6.00 (4)

13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.93 (7)

14. Massimiliano Allegri (Napoli) 5.86 (7)

15. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 5.83 (3)

16. Luciano Spalletti (Juventus) 5.75 (6)

17. Massimiliano Sarri (Atalanta) 5.71 (7)

18. Daniele De Rossi (Genoa) 5.71 (7)

19. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)

20. Kosta Runjaic (Udinese) 5.64 (7)

21. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)

22. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)

23. Alberto Gilardino (Parma, dalla 6ª giornata) 5.00 (2)

24. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)