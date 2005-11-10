Focus TMW
Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 7 giornate: Varela mette la freccia, da 5° a 1°Focus TMW
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:53Serie A
autore Gaetano Mocciaro
20.10.2026 16:53Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Cambia ancora la classifica dei migliori attaccanti. Dopo 7 giornate balza al comando Gustavo Varela, che sale dal 5° posto. Scende al secondo posto Kvernadze mentre il compagno di squadra Raimondo torna in graduatoria direttamente al terzo posto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Gustavo Varela (Monza) 7.00 (6)
2. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.93 (7)
3. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.93 (7)
4. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
5. Lautaro Martínez (Inter) 6.88 (4)
Altre notizie Serie A
Oggi
17:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 20 dopo 7 giornate: aggancio al comando. Milan, la più rappresentata
17:16 Serie ALive TMW
Live TMWComo, Nico Paz: "Mi sento apprezzato qua, gioco con fiducia. Ho 22 anni ma devo migliorare"
17:12 Serie A
Calzona: "Con Yaya Touré filosofia diversa allo Slovan. Ma non può impensierire la Roma"
17:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 italiani dopo 7 giornate: Raimondo scala 4 posizioni e va al comando