Serie A, i migliori 5 attaccanti: Malen esce dalla classifica, tandem al comando

Nella classifica di rendimento dei migliori attaccanti, è sorprendente il crollo di Donyell Malen, dominatore delle prime settimane e ora fuori dalla Top 5. Ci eravamo lasciati col trio di testa composto dall'olandese, Kvernadze e Dybala. Ora è un tandem col georgiano e l'argentino ancora appaiati. Avanza Lautaro Martinez, new entry Marcus Thuram e Gustavo Varela con Zhegrova che esce dalla classifica. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.92 (6)

2. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)

3. Lautaro Martínez (Inter) 6.88 (4)

4. Marcus Thuram (Inter) 6.70 (5)

5. Gustavo Varela (Monza) 6.70 (5)