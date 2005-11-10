Serie A, i migliori 5 attaccanti: Malen esce dalla classifica, tandem al comando

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Serie A, i migliori 5 attaccanti: Malen esce dalla classifica, tandem al comandoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 17:53Serie A
autore Gaetano Mocciaro
13.10.2026 17:53Serie A
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Nella classifica di rendimento dei migliori attaccanti, è sorprendente il crollo di Donyell Malen, dominatore delle prime settimane e ora fuori dalla Top 5. Ci eravamo lasciati col trio di testa composto dall'olandese, Kvernadze e Dybala. Ora è un tandem col georgiano e l'argentino ancora appaiati. Avanza Lautaro Martinez, new entry Marcus Thuram e Gustavo Varela con Zhegrova che esce dalla classifica. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.92 (6)
2. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
3. Lautaro Martínez (Inter) 6.88 (4)
4. Marcus Thuram (Inter) 6.70 (5)
5. Gustavo Varela (Monza) 6.70 (5)
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