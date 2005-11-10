Serie A, i migliori 5 difensori dopo 7 giornate: novità Carlos Augusto e Lulli

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Serie A, i migliori 5 difensori dopo 7 giornate: novità Carlos Augusto e LulliFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 16:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
20.10.2026 16:23Serie A
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Nuno Tavares si conferma miglior difensore della Serie A dopo 7 giornate. Novità Carlos Augusto che balza direttamente al secondo posto, altra new entry Lulli già sul podio. Escono Mancini e Bisseck. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Nuno Tavares (Lazio) 6.67 (6)
2. Carlos Augusto (Inter) 6.60 (5)
3. Emanuele Lulli (Roma) 6.60 (5)
4. Leonardo Balerdi (Roma) 6.60 (5)
5. Jacobo Ramón (Como) 6.57 (7)
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