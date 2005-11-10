Serie A, i migliori 5 italiani dopo 7 giornate: Raimondo scala 4 posizioni e va al comando

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Serie A, i migliori 5 italiani dopo 7 giornate: Raimondo scala 4 posizioni e va al comandoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 17:08Serie A
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20.10.2026 17:08Serie A
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Cambio al comando della classifica dei migliori italiani di Serie A. La tripletta contro il Sassuolo vale il primo posto non solo nella classifica marcatori ma anche di rendimento per Antonio Raimondo, che sale dal quinto posto. Stabile in posizione d'onore Cisse, scende di due Maldini. Esce dalla classifica Palmisani, entra Lulli. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.93 (7)
2. Alphadjo Cisse (Milan) 6.88 (4)
3. Daniel Maldini (Cagliari) 6.71 (7)
4. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (6)
4. Emanuele Lulli (Roma) 6.60 (5)
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