Serie A, i migliori 5 portieri dopo 7 giornate: Stankovic è la new entry

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Serie A, i migliori 5 portieri dopo 7 giornate: Stankovic è la new entryFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 16:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
20.10.2026 16:08Serie A
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Lorenzo Palmisani si mantiene miglior portiere della Serie A, condividendo il primato con Mile Svilar che da infortunato mantiene congelata la sua media voto. Novità Stankovic che balza al terzo posto a pari merito con Mandas. Esce Caprile dopo la serata no di Monza. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.50 (7)
2. Mile Svilar (Roma) 6.50 (5)
3. Christos Mandas (Lazio) 6.43 (7)
4. Filip Stankovic (Venezia) 6.43 (7)
5. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.36 (7)
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