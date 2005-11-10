Serie A, la Top 11 dopo 6 giornate: quattro novità, la Roma ne piazza 3

Quattro novità nella Top 11 di Serie A dopo 6 giornate: cambia il reparto centrale di difesa, con Gianluca Mancini e Jacobo Ramon che prendono il posto di Leonardo Balerdi e Mario Hermoso. Sulla trequarti Daniel Maldini scavalca Dybala e in attacco costa carissimo a Donyell Malen l'espulsione subita col Como e conseguente 4.5: il miglior centravanti ora è Lautaro Martinez. Questo è il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:

Lorenzo Palmisani - (Frosinone) 6.58

Wesley - (Roma) 6.40

Gianluca Mancini - (Roma) 6.50

Jacobo Ramon - (Como) 6.50

Nuno Tavares - (Lazio) 6.60

Manu Kone - (Roma) 6.83

Adrien Rabiot - (Milan) 6.67

Diego Moreira - (Milan) 7.00

Daniel Maldini - (Cagliari) 6.92

Giorgi Kvernadze - (Frosinone) 6.92

Lautaro Martinez - (Inter) 6.88