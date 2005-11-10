Serie A, la Top 11 dopo 7 giornate: Varela è il nuovo attaccante di riferimento

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Serie A, la Top 11 dopo 7 giornate: Varela è il nuovo attaccante di riferimentoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 15:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
20.10.2026 15:38Serie A
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Quattro novità nella Top 11 di Serie A dopo 7 giornate: in difesa doppio ricambio tutto romanista: escono Wesley e Mancini, entrano Lulli e Balerdi. Sulla trequarti esce Daniel Maldini ed entra Alphadjo Cisse mentre in attacco Gustavo Varela rimpiazza Lautaro Martinez. Questo il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.50
Emanuele Lulli (Roma) 6.60
Leonardo Balerdi (Roma) 6.60
Jacobo Ramon (Como) 6.57
Nuno Tavares (Lazio) 6.67
Manu Kone (Roma) 6.83
Adrien Rabiot (Milan) 6.79
Diego Moreira (Milan) 7.00
Alphadjo Cisse (Milan) 6.88
Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.93
Gustavo Varela (Monza) 7.00
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