Serie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e Stankovic

Serie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e StankovicFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Antonio Raimondo si prende la palma di miglior giocatore del 7° turno di Serie A. L'attaccante del Frosinone ha aperto la giornata calcistica con una tripletta al Sassuolo diventando capocannoniere del campionato. Al secondo posto c'è Gustavo Varela che con la doppietta segnata al Cagliari aggancia Donyell Malen. Non segna ma è decisivo Filip Stankovic, fondamentale nel primo successo del Venezia soprattutto con il rigore neutralizzato a Kevin De Bruyne. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:
Filip Stankovic (Venezia) 8.5
Emanuele Lulli (Roma) 7.5
Eddy Kouadio (Monza) 7.5
Juan Jesus (Venezia) 7.5
Carlos Augusto (Inter) 7.5
Giacomo Calò (Frosinone) 7.5
Adrien Rabiot (Milan) 7.5
Nico Paz (Como) 8
Gustavo Varela (Monza) 8.5
Antonio Raimondo (Frosinone) 9
Jay Robinson (Monza) 8