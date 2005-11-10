Serie A, la Top 20 dopo 6 giornate: Moreira primo, Malen perde 8 posizioni

Serie A, la Top 20 dopo 6 giornate: Moreira primo, Malen perde 8 posizioniFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Diego Moreira resta al comando della classifica come miglior giocatore della Serie A per media voto. Segue il trio Maldini-Kvernadze-Dybala mentre Malen scende dal 2° al 10° posto. In questa Top 20 ben 5 squadre piazzano 3 giocatori a testa: Cagliari, Frosinone, Lazio, Milan e Roma. Si fermano a 2 Como e Inter, un rappresentante per il Monza. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Diego Moreira (Milan) 7.00 (4)
2. Daniel Maldini (Cagliari) 6.92 (6)
3. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.92 (6)
4. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
5. Lautaro Martínez (Inter) 6.88 (4)
6. Alphadjo Cisse (Milan) 6.88 (4)
7. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)
8. Marcus Thuram (Inter) 6.70 (5)
9. Gustavo Varela (Monza) 6.70 (5)
10. Donyell Malen (Roma) 6.67 (6)
11. Adrien Rabiot (Milan) 6.67 (6)
12. Tijjani Noslin (Lazio) 6.63 (4)
13. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.60 (5)
14. Nuno Tavares (Lazio) 6.60 (5)
15. Assane Diao (Como) 6.58 (6)
16. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.58 (6)
17. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.58 (6)
18. Elia Caprile (Cagliari) 6.50 (6)
19. Alessandro Romano (Cagliari) 6.50 (6)
20. Nico Paz (Como) 6.50 (6)