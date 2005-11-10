Serie A, la Top 20 dopo 7 giornate: aggancio al comando. Milan, la più rappresentata

Cambia la Top 20 di Serie A che vede un tandem al comando: Gustavo Varela in una giornata balza dal 9° al 1° posto agguantando Diego Moreira. Resta sul podio Kvernadze, agganciato dal compagno di squadra Raimondo. Maldini precipita dal secondo al 14° posto. Il Milan è la squadra più rappresentata di questa classifica con ben 4 giocatori; seguono Inter, Monza e Roma a 3; Frosinone e Lazio a 2; Cagliari, Como e Juventus a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Gustavo Varela (Monza) 7.00 (6)

2. Diego Moreira (Milan) 7.00 (5)

3. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.93 (7)

4. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.93 (7)

5. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)

6. Lautaro Martínez (Inter) 6.88 (4)

7. Alphadjo Cisse (Milan) 6.88 (4)

8. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)

9. Adrien Rabiot (Milan) 6.79 (7)

10. Marcus Thuram (Inter) 6.75 (6)

11. Jay Robinson (Monza) 6.75 (4)

12. Dany Mota (Monza) 6.75 (4)

13. Christian Pulisic (Milan) 6.75 (4)

14. Daniel Maldini (Cagliari) 6.71 (7)

15. Nico Paz (Como) 6.71 (7)

16. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (6)

17. Nuno Tavares (Lazio) 6.67 (6)

18. Donyell Malen (Roma) 6.67 (6)

19. Edon Zhegrova (Juventus) 6.63 (4)

20. Carlos Augusto (Inter) 6.60 (5)