Serie A, venerdì parte l'8ª giornata: il programma. Al "Maradona" arriva la Roma

Archiviata la settima giornata, si guarda già al programma del prossimo turno. Spicca la sfida fra Napoli e Roma, in programma sabato pomeriggio al "Maradona". Giocano in casa le due prime della classe con due squadre in difficoltà: l'Inter sfida una Fiorentina reduce da due ko consecutivi e la Lazio un Parma che con Gilardino non è riuscita a migliorare la sua situazione, anzi. Juventus attesa da una complicata trasferta in Salento per provare a uscire dalla crisi. Kosta Runjaic rischia e la sfida dell'Udinese contro il Milan potrebbe essere la sua ultima spiaggia. Questo il programma:

SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA

Torino - Monza

23 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky

Cagliari - Bologna

24 ottobre, ore 15, DAZN

Como - Sassuolo

24 ottobre, ore 15, DAZN

Napoli - Roma

24 ottobre, ore 18, DAZN

Lazio - Parma

24 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky

Inter - Fiorentina

25 ottobre, ore 12.30, DAZN

Atalanta - Frosinone

25 ottobre, ore 15, DAZN

Genoa - Venezia

25 ottobre, ore 15, DAZN

Lecce - Juventus

25 ottobre, ore 18, DAZN e Sky

Udinese - Milan

25 ottobre, ore 20.45, DAZN

SERIE A - LA CLASSIFICA

1. Inter 19

2. Lazio 19

3. Roma 17

4. Milan 15

5. Como 14

6. Frosinone 13

7. Cagliari 13

8. Juventus 11

9. Napoli 10

10. Torino 10

11. Atalanta 9

12. Lecce 9

13. Sassuolo 8

14. Monza 7

15. Bologna 5

16. Parma 4

17. Udinese 4

18. Genoa 4

19. Fiorentina 4

20. Venezia 3