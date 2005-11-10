Serie A, venerdì parte l'8ª giornata: il programma. Al "Maradona" arriva la Roma
Gaetano Mocciaro
Archiviata la settima giornata, si guarda già al programma del prossimo turno. Spicca la sfida fra Napoli e Roma, in programma sabato pomeriggio al "Maradona". Giocano in casa le due prime della classe con due squadre in difficoltà: l'Inter sfida una Fiorentina reduce da due ko consecutivi e la Lazio un Parma che con Gilardino non è riuscita a migliorare la sua situazione, anzi. Juventus attesa da una complicata trasferta in Salento per provare a uscire dalla crisi. Kosta Runjaic rischia e la sfida dell'Udinese contro il Milan potrebbe essere la sua ultima spiaggia. Questo il programma:
SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA
Torino - Monza
23 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky
Cagliari - Bologna
24 ottobre, ore 15, DAZN
Como - Sassuolo
24 ottobre, ore 15, DAZN
Napoli - Roma
24 ottobre, ore 18, DAZN
Lazio - Parma
24 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky
Inter - Fiorentina
25 ottobre, ore 12.30, DAZN
Atalanta - Frosinone
25 ottobre, ore 15, DAZN
Genoa - Venezia
25 ottobre, ore 15, DAZN
Lecce - Juventus
25 ottobre, ore 18, DAZN e Sky
Udinese - Milan
25 ottobre, ore 20.45, DAZN
SERIE A - LA CLASSIFICA
1. Inter 19
2. Lazio 19
3. Roma 17
4. Milan 15
5. Como 14
6. Frosinone 13
7. Cagliari 13
8. Juventus 11
9. Napoli 10
10. Torino 10
11. Atalanta 9
12. Lecce 9
13. Sassuolo 8
14. Monza 7
15. Bologna 5
16. Parma 4
17. Udinese 4
18. Genoa 4
19. Fiorentina 4
20. Venezia 3